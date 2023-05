Lo ha annunciato il ministro della Protezione civile durante una conferenza stampa

Nello Musumeci annuncia che nel Consiglio dei ministri convocato per il 23 maggio sul maltempo porterà una delibera per estendere lo stato di emergenza a Rimini. “Lo schema di delibera che sarà portato in Cdm estenderà lo stato di emergenza, deliberato lo scorso 4 maggio, a Rimini che, in questo modo, va ad aggiungersi alle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena“, ha detto il ministro della Protezione civile nel corso della conferenza stampa successiva al vertice che si è svolto nella sede della protezione civile con ministri Nordio, Lollobrigida, Calderone, e i viceministri Bignami e Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva e per i procedimenti giudiziari in aiuto alla Regione Emilia Romagna. Il ministro ha anche precisato che chiederà una ulteriore risorsa destinata all’Emilia Romagna, per 20 milioni di euro.

