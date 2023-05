Il ministro per la protezione civile parla dell'alluvione nel Centro Italia

Bilancio della tragica alluvione che sta colpendo l’Emilia-Romagna. “Sono 24 i comuni allagati tutti i fiumi dell’Emilia Romagna hanno hanno purtroppo registrato la tracimazione e sfiancato la arginatura, determinando l’esondazione. La media dell’acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto la quantità di 500 millimetri. Parlo delle province di Forlì, Cesena e Ravenna. Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella regione è di 1.000 millimetri, vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle ultime 36 ore”. Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci in un punto stampa sul maltempo in Emilia-romagna.

“Sono cinque le vittime accertate, forse una sesta in provincia di Ravenna ma non c’è ufficialità”, ha aggiunto Musumeci. “Sui dispersi non avanziamo numeri”, ha precisato. “Lo scenario già di per sè molto critico è in evoluzione – ha detto ancora il ministro -. Dalle prime ore del pomeriggio, secondo gli esperti, si dovrebbe registrare una riduzione della piovosità considerato che essa scende verso l’Italia centrale con intensità ordinaria”.

