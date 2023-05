La premier, in viaggio verso il Giappone, in videocollegamento con la Protezione civile, il ministro Musumeci e il governatore emiliano Bonaccini

Giorgia Meloni segue costantemente l’evoluzione del maltempo che ha colpito in particolar modo l’Emilia-Romagna, ed è pronta a convocare un Consiglio dei ministri per eventuali misure d’emergenza. La presidente del Consiglio ha partecipato a una videoconferenza per fare il punto con il Comitato operativo della Protezione Civile, il ministro Nello Musumeci, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio mentre si trovava ad Anchorage, in Alaska, dove ha effettuato uno scalo tecnico durante il viaggio che la porterà al G7 di Hiroshima in Giappone.

Meloni è stata aggiornata sulla situazione meteo e sulle criticità che permangono sul territorio. Nel corso del collegamento – comunica palazzo Chigi – la presidente del Consiglio ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d’emergenza.“Il governo c’è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio”, ha sottolineato Meloni nel corso del collegamento.

Bonaccini: “Notte drammatica, 14 fiumi esondati”

Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha definito “drammatica” la notte appena trascorsa, in un post su Twitter. Oltre alle vittime accertate, il presidente dell Regione ha parlato di 14 fiumi esondati, decine di comuni coinvolti nell’emergenza e moltissime strade interrotte.

