Persone bloccate sui tetti, intervengono i vigili del fuoco

Esondato il fiume Savio a Cesena, nella zona di via Roversano e via dei Mulini. Dopo l’esondazione, sono state segnalate persone bloccate sui tetti per l’alto livello dell’acqua. In corso sull’area operazioni di soccorso con l’elicottero dei vigili del fuoco. Le immagini mostrano il fiume esondato, con acqua e fango che invadono le strade.

