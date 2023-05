Allagamenti sulla costa molisana per le abbondanti piogge

Continua il maltempo in Italia: dopo la Sicilia martoriata dalle piogge , ora focus sul Centro-Nord: è allerta per le conseguenze della crisi climatica in diverse regioni. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi martedì 16 maggio, scatta l’allarme meteo in Emilia-Romagna. In particolare: allerta rossa per criticità idrauliche e idrogeologiche su montagna e collina emiliana centrale; pianura modenese; pianura, collina e montagna bolognese; pianura, collina, montagna e Costa romagnola. Allerta arancione per: montagna e collina piacentina e parmense; pianura reggiana; pianura e Costa ferrarese. Allerta arancione nelle Marche, in Sicilia e in Campania. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

In provincia di Palermo allagamenti ma nessun danno

Paura a Palermo dove a causa del maltempo delle scorse ore un albero è caduto in via Crispi. La caduta non ha però provocato danni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto e hanno liberato la sede stradale. Sempre a causa del maltempo si sono registrati danni nella zona est della provincia, in particolare nei comuni di Lascari e Cefalù. Anche in questo caso non si sono registrati danni. Al momento la situazione è rientrata nella normalità e non si registra nessun grosso intervento da parte dei Vigili del Fuoco.

Allagamenti in Molise

Le piogge abbondantissime della serata e della notte hanno causato diversi allagamenti registrati sulla costa molisana, in modo particolare a Termoli e Campomarino (provincia di Campobasso). Secondo il rilevamento della stazione meteo locale, nelle ultime 24 ore sono caduti 60 millimetri di pioggia che hanno innescato una serie di criticità soprattutto per la concentrazione di acqua all’altezza delle pompe di sollevamento del lido di Campomarino, dove l’impianto di deflusso delle acque bianche è andato in tilt per il sovraccarico. I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba con le idrovore, nel tentativo di ripristinare almeno parzialmente la sicurezza lungo diverse strade interne della località rivierasca.Problemi a cantine, garage e seminterrati di Termoli e a RioVivo Marinelle, il quartiere sud allo stesso livello del mare, dove l’acqua è arrivata ad alcune abitazioni. La pioggia ha peggiorato smottamenti e piccole frane. Sul lungomare nord, via Amerigo Vespucci nella zona di innesto con la Statale 16, transito rischioso per l’acqua piovana tracimata dalle cunette e viabilità rischiosa. Una segnaletica specifica è stata predisposta in considerazione del restringimento della corsia nord. Intorno alle 5 di questa mattina un nubifragio ha investito la zona del Fortore, nei comuni tra Santa Croce di Magliano e Larino, dove ci sono alcune aree parzialmente interdette alla viabilità per via di smottamenti.Anche in questo caso i vigili del fuoco sono intervenuti. Il 115 è attualmente impegnato anche nella rimozione di alberi pericolanti.Oggi sul Molise c’è allerta gialla, valida per l’intera giornata e fino a domani.

