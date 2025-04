Migliaia di fedeli sono già riusciti a raggiungere Piazza San Pietro

IN AGGIORNAMENTO – E’ il giorno dei funerali di Papa Francesco: la cerimonia è iniziata alle 10 in punto. Sin dalle 4.30 i fedeli hanno iniziato ad arrivare verso Piazza San Pietro, che ora è gremita di persone: alle 9.40 la piazza è stata chiusa per raggiunta capienza. All’alba si registravano lunghe code di fedeli su via della Conciliazione dall’alba.

Tutti sono accorsi per le esequie che si tengono oggi.

Roma resta blindata in vista dell’arrivo di capi di Stato e di governo da tutto il mondo. L’auto che trasporterà il feretro di Papa Francesco da Piazza San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione della salma è una ex Papamobile di un viaggio in oriente col pianale riadattato per garantire la visibilità.

10.09 – Bara lascia Basilica tra gli applausi

La bara con il corpo di Papa Francesco sta lasciando la Basilica Vaticana per giungere sul sagrato di Piazza San Pietro. Al momento della partenza è scattato un applauso dai fedeli in Piazza.

09.57 – Macron in raccoglimento davanti al feretro

Il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno reso omaggio al feretro di Papa Francesco all’interno della Basilica di San Pietro.

09.32 – Meloni arrivata a San Pietro per i funerali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Nella delegazione italiana che parteciperà alle esequie il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

09.30 – Orban e von der Leyen a San Pietro per i funerali di Papa Francesco

Il premier ungherese Viktor Orban è arrivato a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen è arrivata a San Pietro per i funerali di Papa Francesco.

09.34 – Trump arrivato a San Pietro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. La delegazione americana, dopo aver percorso via della Stazione Vaticana, ha varcato l’ingresso del Perugino riservato alle autorità. Nella delegazione che parteciperà alle esequie anche la first lady Melania Trump.

09.27 – Già 140mila a San Pietro

“A circa un’ora dall’inizio della cerimonia, Piazza San Pietro è prossima al riempimento della capienza di 40mila. Si stimano 140mila persone già presenti in Via Conciliazione e lungo le vie di afflusso. Trentuno sono le delegazioni che hanno già fatto accesso in Vaticano”. Lo comunica il Centro per la Gestione della Sicurezza dell’Evento presso la Questura di Roma.

09.12 – Mattarella a San Pietro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Parteciperà alle esequie con sua figlia Laura Mattarella.

09.07 – Delegazione Russa in San Pietro

La delegazione russa è arrivata a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Tra i rappresentanti della delegazione, la ministra della Cultura della Russia Olga Borisovna Lyubimova.

09.02 – Ruini in piazza in sedia a rotelle

C’è anche il cardinale Camillo Ruini in piazza San Pietro per assistere ai funerali di Papa Francesco. L’ex presidente della Cei, 94 anni, è in sedia a rotelle ed è stato posizionato in prima fila dal lato dove si trovano i cardinali.

09.00 – Biden arrivato in piazza

L’ex presidente americano Joe Biden è arrivato in Piazza San Pietro per assistere ai funerali di Papa Francesco.

08.58 – Questura: migliaia di fedeli, afflusso regolare

Tutto pronto nella Sala operativa della questura di Roma, per i funerali di Papa Francesco. La situazione viene monitorata dai monitor dove vengono proiettate le immagini degli afflussi dei migliaia di pellegrini che si stanno recando a piazza San Pietro. Un drone dell’Aeronautica militare invia immagini ad altissima risoluzione dell’area. L’afflusso è regolare.

08.35 – Ass. San Pietro e Paolo: “Sicurezza sta funzionando”

Se ci sono criticità nella gestione della sicurezza? “Assolutamente no. Mi sembra che abbiamo affrontato l’emergenza nel migliore dei modi, sia nei giorni precedenti che oggi”. Lo dice a LaPresse Valerio Scambelluri, membro della associazione San Pietro e Paolo che collabora con la Gendarmeria Vaticana nell’organizzazione e gestione degli eventi.

“Mancano due ore all’inizio della cerimonia, oggi sono attese 200.000 persone, gli altri giorni abbiamo avuto una media di 150.000 fedeli al giorno. Mi sembra che le abbiamo accolte nel migliore dei modi. Forse il primo giorno la fila è stata un po’ lunga, ma siamo riusciti a snellire. Ieri le file sono state molto più brevi, nonostante il numero delle persone non fosse minore dei giorni precedenti”.

“Oggi sta andando molto bene, sono attese 135 delegazioni, ci sono le telecamere di tutto il mondo che guardano quello che sta succedendo in Vaticano. La macchina della sicurezza fino a questo momento è perfetta, quindi speriamo che non succeda nulla”, aggiunge.

08.23 – Presiede la messa il cardinale Re

Tutto pronto in Piazza San Pietro dove alle 10 di questa mattina, sul sagrato della Patriarcale Basilica Vaticana, avrà luogo la Messa Esequiale per Papa Francesco. La Liturgia Esequiale è concelebrata dai Cardinali e dai Patriarchi delle Chiese Orientali.

Presiede la Concelebrazione il Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re. Al termine della celebrazione avrà luogo l’Ultima Commendatio (ultima raccomandazione) e la Valedictio (commiato). Il Cardinale Vicario per la diocesi di Roma guiderà la supplica della Chiesa di Roma. Quindi i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori e i Metropoliti delle Chiese Metropolitane “sui iuris” orientali cattoliche, si recheranno davanti al feretro per la supplica delle Chiese Orientali. Poi il Cardinale Decano aspergerà con l’acqua benedetta la salma di Papa Francesco e la incenserà. Il feretro verrà poi traslato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura e la tumulazione.

08.00 – Zelensky arrivato a Roma

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per i funerali di Papa Francesco. Lo ha annunciato il suo portavoce Serghei Nikiforov, citato da Rbc Ucraina. “Il presidente dell’Ucraina è arrivato a Roma. Volodymyr Zelensky, la first lady Olena Zelenska e la delegazione ucraina parteciperanno alla cerimonia di congedo con Papa Francesco”, ha affermato il portavoce. Zelensky ieri aveva messo in dubbio la sua presenza, affermando che Kiev sarebbe stata ben rappresentata alle esequie del Pontefice anche senza di lui.

7.00 – Tutto pronto sul sagrato di San Pietro

05.00 – Ieri il rito privato di chiusura della bara di Papa Francesco

Ieri sera alle 20, presso l’Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro, come annunciato, si è svolto il rito della Chiusura della bara del Romano Pontefice. Durante il rito, presieduto dal Cardinale Camerlengo, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche ha dato lettura del rogito, che è stato deposto nella bara al termine della celebrazione. Hanno partecipato al rito, oltre a quanti erano indicati nella Notificazione dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, anche alcuni familiari del Papa defunto. La celebrazione, svoltasi secondo le prescrizioni dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, si è conclusa alle ore 21:00. Durante la notte il Capitolo di San Pietro assicurerà una presenza di preghiera e di veglia al corpo del Pontefice, fino ai preparativi della Santa Messa domattina.

L’auto trasparente per vedere il feretro di Papa Francesco

Ai funerali di Papa Francesco l’auto permetterà ai fedeli di vedere il feretro. Lo ha anticipato ieri il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing coi giornalisti, parlando in particolare della traslazione della bara da San Pietro, dove si svolgeranno le esequie, a Santa Maria Maggiore, dove avrà luogo la sepoltura e dando alcune informazioni cruciali sulla giornata di oggi.

