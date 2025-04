Passa da corso Vittorio, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Labicana

Conclusa la cerimonia in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco, il corteo funebre parte dalla Basilica e arriva a Santa Maria Maggiore.

Al termine dei funerali, intorno alle 12, il feretro si muove verso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, luogo scelto da Francesco per essere sepolto. Il corteo non attraversa la Piazza, ma uesce dall’ingresso del Perugino e seguirà poi il percorso indicato dalla Questura.

Il percorso del corteo funebre

Sono già migliaia le persone che aspettano l’arrivo del corteo, che una volta partito da piazza San Pietro, percorrerà corso Vittorio, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Labicana per poi arrivare alla Basilica di Santa Maria Maggiore da via Merulana.

“Il corteo funebre del Santo Padre, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d’uomo per permettere a tutti di dare l’ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà poco più un’ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri all’ora. Confidiamo nella collaborazione e compostezza dei cittadini, come avvenuto in questi giorni”, ha detto il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto questo pomeriggio in Prefettura a Roma, alla vigilia delle esequie di Papa Bergoglio. Il feretro viaggerà su un veicolo che permetterà la visione della bara.

Cosa accadrà dopo

Arrivato a Santa Maria Maggiore la salma sarà accolta da un gruppo di poveri. Poi ci sarà la sepoltura, in forma privata. Da domenica sarà possibile visitare la tomba del Papa.

Il drone dell’Aeronautica Militare, ‘Predator’, che da questa mattina sorvola piazza San Pietro e trasmette in tempo reale, immagini ad altissima risoluzione dell’area, monitorerà dall’alto anche il percorso del feretro di Papa Francesco che verrà traslato fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, che percorrerà circa sei chilometri di strada.

