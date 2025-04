foto AP/Andrew Medichini

Oggi la quarta congregazione dei cardinali, 149 i presenti

Ai funerali di Papa Francesco l’auto permetterà ai fedeli di vedere il feretro. Lo ha anticipato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing coi giornalisti, parlando in particolare della traslazione della bara da San Pietro, dove si svolgeranno le esequie, a Santa Maria Maggiore, dove avrà luogo la sepoltura e dando alcune informazioni cruciali sulla giornata di domani, 26 aprile, quando ci saranno i funerali.

“Il corteo che porterà il feretro di Papa Bergoglio dal Vaticano a Santa Maria Maggiore non passerà da Piazza San Pietro, ma dalla Porta del Perugino. Il corteo dovrebbe durare 30 minuti”, ha detto Bruni, spiegando poi che “il veicolo che trasporterà il feretro” lungo il tragitto “sarà un veicolo che permetterà la visione della bara del Pontefice”. Una opportunità concessa ai fedeli assiepati lungo i sei chilometri del percorso, mentre c’è un’altra parte della cerimonia che, come è doveroso, sarà strettamente privata. “La chiusura della bara di Papa Francesco in programma questa sera alle 20 sarà un atto privato e non ci sarà la diretta tv“.

Le congregazioni dei cardinali

Intanto proseguono gli incontri tra i cardinali già giunti a Roma da tutto il mondo in vista del Conclave: “Si è svolta questa mattina la quarta congregazione alla presenza di 149 cardinali, 33 gli interventi”, ha rivelato Bruni. Per quanto riguarda i contenuti degli interventi dei 33 cardinali alla quarta riunione in Vaticano si è trattato di “questioni procedurali, la Chiesa e il mondo”. La prossima riunione della congregazione dei cardinali sarà lunedì mattina alle 9. “Domenica pomeriggio alle 16 – ha poi anticipato – i cardinali passeranno la Porta Santa della Basilica di S. Maria Maggiore, visiteranno la tomba di Papa Francesco e poi celebreranno i Vespri alle 17”.

L’omaggio dei fedeli e le delegazioni in arrivo

Mentre sono “150mila” le persone che hanno reso omaggio a Papa Francesco alle 12 di oggi, mercoledì 25 aprile, secondo i dati in possesso dello stesso direttore della sala stampa vaticana. Che ha dato anche alcune anticipazioni sulle delegazioni che saranno presenti alle esequie: “Sarà la delegazione Argentina guidata dal presidente Javier Milei in prima fila ai funerali di Papa Francesco”. Le delegazioni dei Capi di Stato saranno a destra dell’altare. Dopo l’Argentina ci sarà l’Italia. L’ordine delle delegazioni proseguirà – ha detto ancora Bruni – con “i sovrani regnanti in ordine alfabetico in lingua francese, a seguire i capi di Stato sempre in ordine alfabetico in lingua francese”.

L’ex presidente Usa Joe Biden non farà invece parte della delegazione ufficiale statunitense, ma sarà seduto nello stesso settore delle autorità, dietro a quella ufficiale.

Sono 160 le delegazioni presenti nella lista provvisoria diramata dalla Santa Sede. La delegazione italiana sarà composta tra gli altri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci sono poi i sovrani regnanti, tra cui quelli del Belgio Re Filippo, di Danimarca Regina Mary, di Spagna Re Felipe VI con la Regina Letizia, di Giordania Re Abdullah II accompagnato da Rania, di Monaco Principe Alberto con la consorte Charlene, di Svezia Re Carlo Gustavo con la Regina Silvia. Quindi i capi di Stato, sempre in ordine alfabetico francese del Paese.

