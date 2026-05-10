Pakistan, autobomba vicino a posto di blocco: 15 morti

È di 15 morti il bilancio di un attacco suicida contro un posto di blocco avvenuto nel nord-ovest del Pakistan. 14 delle vittime erano agenti di polizia. Un gruppo dissidente autoproclamato dei talebani pakistani (Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan) ha rivendicato l’attacco in una dichiarazione inviata ai giornalisti.

Un kamikaze e diversi uomini armati hanno fatto esplodere un veicolo carico di esplosivo vicino al posto di polizia a Bannu, un distretto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa al confine con l’Afghanistan. L’attacco è avvenuto sabato sera e ha scatenato un’intensa sparatoria. Gli agenti uccisi sono morti nello scontro a fuoco, mentre altri sono deceduti in seguito al crollo dell’edificio.

Gli scavi tra le macerie per cercare corpi o eventuali superstiti dell’attacco al posto di blocco a Bannu, in Pakistan (AP Photo/Aamad Khattak)

I soccorritori hanno condotto un’operazione di ricerca durata diverse ore, utilizzando macchinari pesanti per recuperare i corpi dalle macerie, ha dichiarato l’alto funzionario di polizia Sajjad Khan. L’uomo ha aggiunto che altri tre agenti sono rimasti feriti nell’attacco.

Le forze di sicurezza hanno anche avviato un’operazione per rintracciare i responsabili.