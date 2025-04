La basilica romana scelta da Bergoglio per la sua tumulazione

(LaPresse) – Mentre proseguono i preparativi per i funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato, si lavora anche all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove il Pontefice ha scelto di essere sepolto. Nel novembre 2024, Francesco ha riformato i riti da utilizzare per il suo funerale, semplificandoli per sottolineare il suo ruolo di semplice vescovo e consentendo la sepoltura fuori dal Vaticano.

