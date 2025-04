Oggi alle 20 la chiusura della bara, domani i funerali

Prosegue senza sosta l’omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco. La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2.30 di notte e ha riaperto questa mattina, venerdì 25 aprile, alle 5.40 per poter consentire al maggior numero possibile di persone, in coda da ore, di poter salutare da vicino il Pontefice. Roma resta blindata in vista dell’arrivo di capi di Stato e di governo da tutto il mondo per i funerali che si terranno domani e anche per le celebrazioni del 25 aprile, in occasione degli 80 anni della Festa della Liberazione.

Papa Francesco, alle 8 di oggi 128mila fedeli per l’omaggio a Bergoglio

“Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco oltre 128.000 persone“, ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede. E sono ancora migliaia quelle in coda per un ultimo saluto a Papa Francesco.

Alle 20 la chiusura della bara di Papa Francesco

Alle 7.21 la fila per entrare a San Pietro e tributare l’ultimo omaggio a Bergoglio partiva già dal lato dell’ingresso dei Musei Vaticani e sarà possibile farlo fino alle 19 quando poi la Basilica sarà chiusa. Alle 20 ci sarà il rito della chiusura della bara. Intanto questa mattina alle 9 è in programma la quarta congregazione dei cardinali.

