In città iniziano ad arrivare i primi big internazionali mentre si tengono le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione

Garantire la sicurezza a tutti i capi di Stato, ma senza sconvolgere la normale quotidianità dei romani. E’ lo spirito con cui è stato disposto l’imponente dispositivo della Prefettura di Roma per l’arrivo dei capi di Stato da tutto il mondo, nella Capitale per presenziare ai funerali di Papa Francesco, nel giorno in cui si celebra il 25 aprile.

Le forze di polizia saranno impegnate anche nelle manifestazioni in occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Liberazione, che si svolgeranno a Porta San Paolo al mattino e nel pomeriggio, del corteo dell’Anpi dove sfileranno anche Cgil, Cisl e Uil e i collettivi universitari dell’Udu, Rete degli Studenti Medi e Uds. Tutte le forze di polizia saranno coordinate dalla sala operativa della questura di Roma. In campo anche gli uomini della Penitenziaria, mentre la polizia locale di Roma Capitale ha schierato migliaia di agenti.

“Sono diverse le manifestazioni, impegnative, e sono state preavvisate – ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza – Speriamo che si svolgano senza tensioni. Ci saranno dei percorsi anche diversi con disallineamenti temporali a porta San Paolo. Penso che le manifestazioni possano svolgersi con serenità e cercheremo di essere intransigenti e attenti a che non ci siano provocazioni o turbative che non devono esserci. È una festa importantissima che va celebrata. La città di Roma deve dare un’immagine di serenità in un momento così particolare e partecipato”.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sui cortei ha invece fatto appello al senso civico dei partecipanti: “Stiamo parlando dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, una celebrazione di grande importanza, ho fiducia che tutti prenderanno parte in modo corretto. È un appello a tutti. Io parteciperò alla deposizione della corona con la presidente Meloni, alle Fosse Ardeatine con il vicepresidente Antonio Tajani, saremo in via Tasso a Porta San Paolo e a San Lorenzo nel pomeriggio”.

Quanto al corteo funebre che accompagnerà le spoglie del Papa nella Basilica di Santa Maria Maggiore “passerà nella galleria Pasi, attraverserà il ponte, corso Vittorio, piazza Venezia – ha spiegato il questore – Poi proseguirà per i Fori Imperiali, salirà per via Labicana e svolterà su via Merulana per poi arrivare a Santa Maria Maggiore dove ci sarà la tumulazione che non sarà aperta al pubblico”. Il governatore del Lazio Francesco Rocca ha illustrato il piano della gestione dei soccorsi sanitari per l’evento: “Ci saranno 50 ambulanze in più e l’ ospedale Santo Spirito è pronto per qualsiasi evenienza. È stata inoltre individuata un’altra struttura in caso di necessità per i capi di Stato”.

