Settimo Torinese, incendio in un magazzino: al lavoro 20 squadre dei vigili del fuoco

Questa mattina intorno alle 8, a Settimo Torinese, è scoppiato un incendio in un magazzino. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, oltre ai vigili del fuoco, che stanno conducendo le operazioni di evacuazione in una palazzina poco distante dalla struttura in cui si sono sviluppate le fiamme. 20 le squadre di vigili che da stamattina si sono alternate sul posto, per un totale di 65 unità operative.

In un primo momento si era anche parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una cascina a poca distanza dal magazzino andato a fuoco, ma la notizia è stata smentita. Quanto riferito in un primo momento, è stato spiegato, è stato determinato da una imprecisione frutto di un’informazione sbagliata circolata erroneamente.