Race for The Cure 2026, marea umana a Roma per la lotta al tumore al seno

Hanno risposto in migliaia all’appello di Komen Italia a Roma per l’edizione 2026 della Race for The Cure, una maratona a sostegno della prevenzione per la salute femminile per la cura e per la ricerca. Ampio il parterre di personalità presenti alla partenza in piazza Bocca della Verità con il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella e la sottosegretaria alla Salute Isabella Rauti. Madrine di eccezione Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta.