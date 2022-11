I gol di Zielinski e Lewandowski. Szczesny para un rigore

Prima importante vittoria ai Mondiali per la Polonia, che supera per 2-0 l’Arabia Saudita in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo C. Decidono le reti dell”italiano’ Zielinski nel primo tempo e del bomber Lewandowski nella ripresa. Con questo successo, la Polonia balza al comando del girone con 4 punti in attesa del big match di questa sera tra Argentina e Messico.

Pur sconfitta, l‘Arabia resta a 3 punti ancora in corsa per la qualificiazione agli ottavi. Nell’ultimo turno, la Polonia affronterà l’Argentina mentre l’Arabia se la vedrà con il Messico. Gara tutto sommato equilibrata nonostante il punteggio, con gli arabi più volte pericolosi sia nel primo che nel secondo tempo.

Il Match

La Polonia sblocca il risultato al 39′ con Zielinski bravo a ribadire in rete una corta respinta del portiere Al Owais. Prima dell’intervallo un grande Szczesny para un rigore a Al Dawsari e poi si ripete sulla ribattuta di Al Shehri. Nella ripresa l’Arabia attacca, ma la Polonia legittima il vantaggio colpendo due legni clamorosi con Milik e Lewandowski. Nel finale è proprio il bomber del Barcellona a trovare il meritato raddoppio approfittando di un clamoroso erroraccio in difesa di Al Malki. Prima rete in un Mondiale per Lewandowski, che nel recupero si divora però l’occasione di una possibile doppietta a tu per tu con il portiere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata