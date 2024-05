Roma, 26 mag. (LaPresse) – I negoziati tra Israele e Hamas per raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco dovrebbero riprendere martedì prossimo. Lo riporta la Cnn, citando un funzionario egiziano a conoscenza del dossier. I colloqui, ha spiegato, si svolgeranno al Cairo. La Cnn ha interpellato anche un funzionario israeliano, il quale ha confermato che i negoziati riprenderanno la prossima settimana. Ma non ha specificato né il giorno né il luogo.

