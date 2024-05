Tajani: "Ripensamento è vittoria per italiani"

Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, a quanto si apprende, ha firmato l’atto di indirizzo per bloccare l’entrata in vigore del decreto ministeriale sul nuovo Redditometro, pubblicato lunedì in Gazzetta Ufficiale.

La retromarcia sul Redditometro è una vittoria per FI? “È una vittoria per gli italiani, una giusta scelta. Il Redditometro è uno strumento superato e si è risolto il problema. Essere una coalizione vuol dire anche dire sempre la verità, l’importante poi è il risultato. Avere idee differenti non significa minare la coalizione”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a margine di un evento del partito a Roma.

Salvini: “No al fisco spione”

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento, aveva dato in mattinata la sua opinione in merito al tanto discusso redditometro: “È un’eredità del passato e il fisco spione non è il fisco che abbiamo in testa per un Paese libero. Lo Stato non deve perseguire in base alle supposizioni. Bisogna incentivare produzione e benessere, è stato un errore di percorso durato una manciata di minuti. È superato”.

