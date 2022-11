Il sorprendente 2-1 con cui l'Arabia Saudita ha sconfitto l'Argentina ha infatti scatenato un'onda di entusiasmo nel Paese

(LaPresse) Grande entusiasmo tra i tifosi sauditi in vista del secondo match della Coppa del Mondo contro la Polonia. In tanti sono saliti su degli autobus in direzione Education City Stadium a Doha dove si gioca la partita contro Lewandowski e compagni. Il sorprendente 2-1 con cui l’Arabia Saudita ha sconfitto l’Argentina ha infatti scatenato un’onda di entusiasmo nel Paese, dove è stata anche dichiarata una festa nazionale in onore della vittoria.

