Per il dipartimento di Giustizia il monopolio illegale sugli eventi dal vivo in America si traduce in un illecito aumento dei prezzi

Il dipartimento di Giustizia ha avviato una causa contro Ticketmaster e la società madre Live Nation Entertainment, sostenendo che il monopolio illegale sugli eventi dal vivo in America si traduce in un illecito aumento dei prezzi per i fan. La causa è stata presentata oggi a New York insieme ad altri 30 procuratori generali statali e distrettuali. L’azione legale punta a spezzare il monopolio che starebbe spingendo fuori mercato i promotori più piccoli e starebbe danneggiando gli artisti. Il Dipartimento di Giustizia accusa Live Nation di una serie di pratiche che gli consentono di mantenere una posizione predominante nel mercato della musica dal vivo. Live Nation ha negato di impegnarsi in pratiche che violano le leggi antitrust.

