Milano, 25 mag. (LaPresse) – Il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha ribadito una possibile risposta speculare a un’eventuale decisione di Paesi ostili di utilizzare i proventi ricevuti dall’investimento dei beni russi congelati, misura discussa al G7 Finanze di Stresa. “Ora dicono: ok, non vi portiamo via le riserve d’oro e di valuta estera, non le tocchiamo, ma useremo i proventi del loro utilizzo per gli scopi che loro stabiliscono”, ha detto Siluanov in un’intervista a Pavel Zarubin, “noi abbiamo la stessa cosa, abbiamo tutte le possibilità, abbiamo denaro congelato nei conti. Abbiamo beni, riceviamo anche entrate. Ci sarà una decisione, faremo lo stesso, assolutamente speculare”.

