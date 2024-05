Roma, 25 mag. (LaPresse) – “La Spagna è sempre molto solidale con ciò che accade nel mondo, non possiamo dimenticare che in Ucraina si muore, è una guerra tremenda , né ignorare ciò che sta accadendo a Gaza, che è un vero genocidio”. Così la ministra spagnola della Difesa, Margarita Robles, nel corso di un’intervista rilasciata alla tv spagnola Tve. Secondo Robles “il riconoscimento dello Stato palestinese è un impegno per la pace, un impegno per la coesistenza di due Stati” che “non è contro lo Stato di Israele , non è contro gli israeliani, che “sono persone che rispettiamo, è un impegno per la cessazione della violenza a Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata