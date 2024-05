Milano, 25 mag. (LaPresse) – “La Russia ha sferrato un altro colpo brutale alla nostra Kharkiv, in un ipermercato edile, sabato, proprio nel bel mezzo della giornata. Al momento sappiamo che all’interno dell’ipermercato potrebbero trovarsi più di 200 persone”. Lo scrive in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Tutti i servizi sono già sul posto per soccorrere le persone e spegnere l’incendio, che ha completamente avvolto l’edificio di 10.000 metri quadrati”, ha aggiunto, “sappiamo dei morti e dei feriti”.

