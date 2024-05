Roma, 26 mag. (LaPresse) – Per la prima volta in quasi sei mesi una raffica di razzi è stata lanciata dalla Striscia di Gaza verso il centro di Israele, attivando il sistema di difesa Iron Dome. Lo riporta il The Times of Israel, aggiungendo che le sirene d’allarme stanno suonando a Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Tel Aviv, Petah Tikva e in diverse comunità più piccole. Il lancio è stato rivendicato da Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata