Il proprietario e presidente del social americano ha parlato in occasione del World Government Summit a Dubai

Il proprietario e presidente di Twitter, Elon Musk, ha annunciato che entro la fine del 2023 vorrebbe trovare un nuovo Amministratore delegato per l’impresa social statunitense. “Credo di dover stabilizzare l’azienda e assicurarmi che sia finanziariamente sana. Entro la fine di quest’anno può esserci un buon momento per trovare qualcun’altro che gestisca l’azienda“, ha detto Musk in videocollegamento in occasione del World Government Summit, organizzazione internazionale che ha sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

