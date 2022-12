Ha annunciato che almeno per il momento intende rimanere amministratore delegato della piattaforma social

“Mi dimetterò da ceo” di Twitter “non appena troverò qualcuno abbastanza sciocco da accettare il lavoro! Dopo di che mi limiterò a gestire i team di software e server”. Con questo tweet Elon Musk ha annunciato che almeno per il momento intende rimanere amministratore delegato di Twitter, dopo che milioni di utenti gli hanno chiesto di dimettersi in un sondaggio lanciato dallo stesso miliardario e al quale lui aveva promesso che si sarebbe attenuto.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022