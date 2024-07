Così a LaPresse Giovanni Soccodato, Managing Director

“Un nuovo prodotto che si inserisce nella fascia più bassa della difesa aerea, quella che intercetta bersagli tra 0 e 5 km, quindi un cortissimo raggio”. Così a LaPresse Giovanni Soccodato, Managing Director MBDA Italia, presentando il nuovo prodotto mostrato per la prima volta al Farnborough International Airshow 2024. Si tratta del missile a cortissimo raggio per la difesa aerea MANPADS VSHORAD, definito “estremamente flessibile come impiego ed estremamente avanzato come tecnologia”: “Il prodotto va ad arricchire, partendo dal basso, la gamma d’offerta della difesa aerea del gruppo europeo MBDA, con un prodotto che sarà sviluppato e realizzato in Italia, dove per la prima volta viene prodotto un missile che avrà una velocità supersonica”. Soccodato si sofferma quindi nello spiegare da dove nasce la necessità di offrire questo tipo di peodotti: “Come ci hanno dimostrato i recenti conflitti – Ucraina, Israele, Mar Rosso – la capacità di difesa aerea oggi è essenziale per dare sicurezza alla vita civile”. In virtù di questa consapevolezza, MBDA ha sviluppato nel tempo un portafoglio prodotti che offre una “capacità di difesa completa, ma soprattutto sovrana”. Soccodato insiste proprio sul concetto di sovranità tecnologica europea: “Sovranità significa la capacità di progettare, sviluppare e costruire questi prodotti in Europa, garantendo così agli stessi paesi europei una capacità di difesa e di sicurezza autonoma, che può essere offerta anche ai paesi alleati”. Un obiettivo che si confà particolarmente alla mission di MBDA, che non a caso “incarna lo spirito europeo, essendo un’azienda nata oltre 20 anni fa mettendo assieme le capacità industriali dei principali paesi europei”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata