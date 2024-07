L'azienda italiana al Farnborough International Airshow

“Leonardo sta diventando sempre di più una ‘data-centric company’ e spazio e cyber ne sono i due pilastri”. Lo afferma a LaPresse Franco Ongaro, chief space business officer per Leonardo, a margine della conferenza stampa tenutasi in occasione del Farnborough International Airshow con la quale è stato presentato il team e la mission della divisione ‘Spazio’ dell’azienda: “Noi vediamo lo spazio come un forte enabler e sorgente di efficacia, non solo in se stesso per Leonardo, ma anche per tutte le piattaforme che Leonardo crea. E quindi un moltiplicatore della crescita di Leonardo”.

“Per noi la visione è quella di un leader che domini tutta la filiera” è l’obiettivo annunciato da Ongaro, prima di entrare nel dettaglio del tipo di operazioni chiamati a svolgere: “La divisione spazio si concentra maggiormente sull’osservazione delle terra – sottolinea il dirigente ricordando il ruolo di leader mondiale di Leonardo negli ottici e, con Thales Alenia Space nei radar – ci concentriamo sul crescere nella parte di fornitura di elementi per satelliti”, come per esempio nella micropropulsione. Ongaro spiega quindi gli effetti pratici dell’operato della divisione ‘Spazio’: “Quando la Nasa farà la missione con gli astronauti intorno alla luna, quegli astronauti avranno tutta l’elettricità da pannelli di Leonardo e i moduli di servizio in cui è coinvolta Thales Alenia Space”. Altro tassello importante è quindi quello della fornitura di servizi, quali le telecom e l’hosting. Infine, nell’ottica degli investimenti nel campo dello spazio da parte di Leonardo, Ongaro evidenzia: “Abbiamo un governo che in questo senso è molto lungimirante e sta investendo nei campi giusti, preparandoci a massimizzare sul mondo commerciale le capacità che stiamo sviluppando per il mondo istituzionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata