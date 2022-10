Entro venerdì la chiusura dell'accordo da 44 miliardi di dollari: "Oggi ho conosciuto un sacco di persone fantastiche"

Elon Musk a un passo dall’acquisto di Twitter. “Oggi ho conosciuto un sacco di persone fantastiche”. E’ il commento via social di Elon Musk dopo la sua visita odierna al quartier generale di twitter. Entro venerdì il magnate deve chiudere il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto della società. In precedenza Musk aveva postato un altro video dove trasportava un lavandino attraverso un’area dell’atrio.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

