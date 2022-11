Il manager sudafricano, ceo di Twitter, in collegamento al B20

(LaPresse) Non è facile essere Elon Musk. È il messaggio che il nuovo proprietario di Twitter e ceo di Tesla e SpaceX ha rivolto ai giovani in occasione del B-20 prima del vertice del G20 che si terrà a Bali, in Indonesia. “Fate attenzione a ciò che desidere”, ha detto il magnate quando gli è stato chiesto su cosa dovrebbe concentrarsi un emergente ‘Elon Musk of the East’.

“Non so veramente quante persone vorrebbero essere me. Vorrebbero essere ciò che immaginano sia essere me, il che non è lo stesso”, ha continuato. Musk ha alla conferenza tramite collegamento video settimane dopo aver completato l’acquisizione di Twitter. Avrebbe dovuto partecipare all’evento di persona, ma il ministro del governo indonesiano Luhut Binsar Pandjaitan, responsabile del coordinamento dei preparativi per il vertice, ha riferito che il miliardario non ha potuto partecipare perché si sta preparando per un caso giudiziario nel corso della settimana. “Lavoro dalla mattina alla sera, sette giorni su sette. E lo faccio al limite delle mie capacità”, ha detto il magnate.

