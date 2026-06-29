Sinner-Kecmanovic in campo a Wimbledon 2026: il match in diretta

Jannik Sinner scende in campo a Wimbledon 2026: l’azzurro fa il suo esordio da campione in carica sull’erba londinese contro il serbo Kecmanovic, numero 50 del ranking. Come da tradizione, il campione uscente debutta alle 14.30 del lunedì sul Centre Court, un orario che in questi giorni è reso complicato dal grande caldo, che potrebbe essere un avversario in più per il numero 1 del mondo. Dopo la delusione al Roland Garros e i successivi controlli medici andati bene, Sinner punta a fare il bis in un torneo che vede ancora l’assenza del suo principale rivale, e finalista lo scorso anno, Carlos Alcaraz.
Punti chiave
- Sinner avanti 4-3 nel primo set
- Kecmanovic replica con un ottimo game in battuta: 3-3
- Sinner tiene a zero il servizio, 3-2
- Kecmanovic tiene la battuta, 2-2
- Sinner e Kecmanovic proseguono in equilibrio, 2-1
- Sinner parte bene, 1-0
- Match al via, Sinner al servizio
- Scommesse: il 77% degli italiani punta sul Sinner-bis sull'erba
Sinner non si fa sorprendere da un intraprendente Kecmanovic e tiene il servizio nel settimo game portandosi in vantaggio 4-3.
Anche il serbo tiene il suo servizio a zero e si riporta in parità, 3-3.
Prima vera dimostrazione di forza di Sinner nel match: l’azzurro tiene il servizio a zero e non dà mai respiro a Kecmanovic. Si va al cambio campo sul 3-2 per l’altoatesino.
Ancora equilibrio nel primo set con Kecmanovic che è entrato bene nella partita e risponde a Sinner colpo su colpo. Il serbo tiene il suo servizio e si porta in parità, 2-2.
Non ci sono stati break nei primi tre game del match. Sinner-Kecmanovic 2-1, dopo il cambio campo al servizio il serbo.
Jannik Sinner tiene senza problemi il servizio nel primo game e parte con il piede giusto ai Championships: 1-0.
Ha preso il via la partita tra Sinner e Kecmanovic sul Centre Court a Wimbledon: l’azzurro al servizio nel primo game.
Quattro finali e due Slam nel 2025, ancora 0 – in entrambe le voci – nel 2026. Jannik Sinner, recordman dei Masters 1000, deve cambiare marcia anche nei Major e secondo gli italiani il torneo di Wimbledon sarà l’occasione buona. Infatti ben il 77% degli scommettitori Snai – si legge su Agipronews – ha puntato sul bis dell’azzurro, campione sull’erba londinese un anno fa. Distacco spaziale con gli altri: il rivale numero uno anche in quota, Novak Djokovic, segue Sinner con il 10% delle preferenze, mentre Alexander Zverev, numero due del seeding e campione al Roland Garros è basso con l’1,5% delle scelte.
Tuttavia, nonostante il tedesco non abbia mai superato gli ottavi a Wimbledon, per gli esperti di William Hill sarà lui ad affrontare Sinner in finale, opzione più bassa a 6,50, seguita dall’ultimo atto Sinner-Shelton fissato a 9,00. Jannik domina anche nelle quote come miglior “aceman” dell’edizione 2026: l’italiano, a 5,50, precede il bombardiere americano Taylor Fritz dato a 6,00. Vale invece 9 volte la posta la possibilità che Sinner vinca all’All England Club senza concedere set, imitando Roger Federer, ultimo a effettuare il percorso netto nove anni fa.