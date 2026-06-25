Sinner e il gilet refrigerante: il rimedio contro il caldo a Wimbledon

Jannik Sinner e il gilet ‘anti caldo’: il campione azzurro studia soluzioni innovative per aiutare il suo fisico, che lo ha tradito al Roland Garros, contro il caldo record di questi giorni che non risparmia Londra, dove da lunedì il numero uno del mondo tornerà in campo per difendere il titolo di Wimbledon conquistato lo scorso anno. La partecipazione all’Armani Tennis Classic, dove ha giocato e vinto contro Cameron Norrie in un’esibizione in pieno pomeriggio, va in questo senso: capire fino a dove possa spingersi con le temperature torride di questi giorni. Ma ora Sinner, dopo che i controlli medici sono andati bene, ha anche un’arma in più.

Il gilet ‘anti caldo’ di Sinner

Il tennista azzurro ha infatti testato in allenamento un nuovo tipo di gilet ‘refrigerante’, salito agli onori delle cronache qualche giorno fa perché viene utilizzato in allenamento dai giocatori della nazionale di calcio spagnola, impegnati nei Mondiali 2006 negli Usa, dove le temperature non sono certo da meno di quelle europee.

Un accorgimento che serve a ridurre al minimo i rischi di rivivere un’altra giornata come quella di Parigi. Le altissime temperature registrate anche in Inghilterra sono infatti tra i primi nemici dell’altoatesino. Il gilet anti caldo è stato già sperimentato anche nel ciclismo e negli sport motoristici: la sua funzione è assorbire il calore e permettere che la temperatura corporea resti costante. Un accorgimento in più anche in vista dell’esordio sul Centrale di Wimbledon, come da tradizione per il campione uscente, in programma lunedì 29 giugno alle 14.30. Proprio l’ora più calda nei giorni più caldi dell’anno.