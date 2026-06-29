Ranking Atp, Sinner numero 1 anche dopo Wimbledon: ecco perché

Leader tra le donne italiane è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca è però uscita a fine maggio dalla top ten

Jannik Sinner ha raggiunto le 78 settimane da numero 1 del ranking Atp. L’azzurro, che a Wimbledon inaugura il programma del Centre Court, onore che spetta al campione in carica di singolare maschile nella prima giornata, vista l’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz e il distacco maturato sugli inseguitori è sicuro di rimanere in vetta comunque vada il percorso ai Championships. Il lunedì successivo alla finale inizierà l’80ma settimana, eguagliando Lleyton Hewitt, decimo giocatore ad aver trascorso più tempo da numero 1 nell’era del ranking ATP computerizzato, introdotto nel 1973. Le gerarchie potrebbero però cambiare alle spalle di Jannik. Alexander Zverev, numero 3 del mondo, battuto al primo turno l’anno scorso dal francese Arthur Rinderkech, ha infatti l’occasione di salire alla posizione numero 2 per la prima volta da maggio 2025: ma dovrà arrivare in finale per scavalcare Alcaraz. Anche Daniil Medvedev, battuto come Zverev al primo turno, difende solo 10 punti. Se riuscirà ad arrivare lontano nel torneo, potrebbe darsi la chance di tornare tra i primi 5 del mondo per la prima volta dal mese di gennaio del 2025.

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Gli altri italiani in classifica

Per quanto riguarda l’Italia, alle spalle di Sinner, ci sono infatti Flavio Cobolli, numero 10 del mondo, che a Wimbledon ha raggiunto i quarti l’anno scorso, per la prima volta in uno Slam, e Lorenzo Musetti, numero 15 ma costretto a saltare i Championships per infortunio. Una tale concentrazione di giocatori porta l’Italia ad esprimere tre delle prime 16 teste di serie in questa edizione dei Championships confermando il momento d’oro del nostro tennis maschile. Da segnalare anche il nuovo best ranking di Federico Cinà, eliminato al secondo turno delle qualificazioni a Wimbledon. Questa settimana è numero 174 del mondo.

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana:

1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 13.450

2 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 9.460

3 (=0). Alexander Zverev (GER) 7.190

4 (=0). Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.390

5 (=0). Ben Shelton (USA) 4.160

6 (=0). Alex de Minaur (AUS) 4.110

7 (=0). Taylor Fritz (USA) 3.765

8 (=0). Novak Djokovic (SRB) 3.760

9 (=0). Daniil Medvedev 3.580

10 (=0). Flavio Cobolli (ITA) 3.460

Ranking Wta: Paolini scivola al n.17, guida Sabalenka

Quasi nessuna variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta con un giorno d’anticipo: lunedì a Londra scatta il torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), perde altre tre posizioni ed è 17esima. Alle sue spalle, scende due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 46. Una sola variazione nella top ten mondiale, che non è una ‘new entry’ ma un ritorno. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka con 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, anche se piuttosto deludente fin qui sui prati, che conferma il ‘best ranking’. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek, che ha in scadenza la ‘cambiale’ del titolo di Wimbledon. Il ritorno nell’élite mondiale, dopo soltanto una settimana, è quello della ceca Karolina Muchova, che grazie al successo a Bad Homburg (terzo titolo in carriera, secondo in stagione) guadagna due posizioni.