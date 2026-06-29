Mondiali 2026, Freddy fenomeno social: il tifoso tedesco conquista gli Stati Uniti

L’avventura americana di “Freddy”, il tifoso tedesco diventato uno dei protagonisti social dei Mondiali 2026, continua a sorprendere. Il giovane creator, che sta attraversando Stati Uniti, Canada e Messico insieme a due amici seguendo il cammino della Germania nel torneo, ha rivelato di aver ricevuto un invito ufficiale alla Casa Bianca. Una proposta che lui e il suo gruppo hanno deciso di rifiutare. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, l’invito è arrivato pochi giorni dopo l’interesse manifestato pubblicamente dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che aveva espresso il desiderio di incontrare Freddy durante il suo viaggio nel Paese.

Dalla NASA alla Casa Bianca: il viaggio di Freddy diventa virale

Quella alla Casa Bianca è soltanto l’ultima di una serie di esperienze fuori dal comune vissute dal tifoso tedesco. Nei giorni scorsi Freddy era stato infatti invitato a visitare la NASA, dove ha avuto anche l’opportunità di dialogare con gli astronauti impegnati sulla Stazione Spaziale Internazionale, un episodio che ha contribuito ad accrescere ulteriormente la sua popolarità sui social.

Gordon Ramsay offre un hotel a Boston

In vista della partita tra Germania e Paraguay, in programma oggi a Foxborough, è arrivata un’altra sorpresa. Lo chef britannico Gordon Ramsay ha deciso di offrire a Freddy e ai suoi due compagni di viaggio un soggiorno in un hotel di Boston, accogliendoli con gadget e regali di benvenuto lasciati direttamente nelle loro camere.

After nine long days on the road, staying in motels, this is our home for the next two nights right in the centre of Boston. Thank you to Gordon Ramsay and his team for making this possible. We can’t thank you enough.🙏 pic.twitter.com/nCwGirGLuE — Freddy🇩🇪 (@FreddyLA7) June 29, 2026

Chi è Freddy, il tifoso misterioso diventato una star dei Mondiali 2026

Pur essendo ormai una piccola celebrità negli Stati Uniti, Freddy continua a mantenere il massimo riserbo sulla propria identità. Nei contenuti pubblicati su X e Instagram non mostra mai il volto, alimentando la curiosità dei suoi centinaia di migliaia di follower.

Il suo diario di viaggio, raccontato con ironia e spontaneità, gli ha già permesso di vivere esperienze uniche. Tra queste, il soggiorno in un hotel di lusso a Houston offerto dall’ex stella della NFL J.J. Watt, oltre a numerosi inviti da parte di artisti, personaggi dello sport e commenti di esponenti della politica americana.

Mentre la Germania prosegue il proprio percorso ai Mondiali 2026, anche il viaggio di Freddy continua a trasformarsi in un fenomeno virale, capace di attirare l’attenzione di celebrità, istituzioni e milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.