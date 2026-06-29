Sinner, oggi l’esordio a Wimbledon 2026. In campo anche Djokovic: orari e dove vederli

Jannik Sinner torna in campo oggi, 29 giugno, per l’esordio a Wimbledon 2026: come da tradizione, da campione uscente, il numero 1 del mondo scenderà in campo sul Centrale allo Slam più prestigioso, per cominciare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il suo avversario al primo turno sarà Miomir Kecmanovic, tennista serbo numero 51 del mondo. Ma, come per tutti i tennisti impegnati a Londra, sarà anche il grande caldo di questi giorni.

First task for defending champion Jannik Sinner 🏆 pic.twitter.com/POWkkhlVje — Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2026

Si alza dunque il sipario su Wimbledon, con le prime sfide del main draw 2026: il day 1 in questa edizione è riservato ai match della parte alta sia del tabellone maschile che di quello femminile. Come da tradizione – che da queste parti è una roba seria – ad aprire il programma sul mitico Centre Court (alle ore 14.30) italiane sarà il campione in carica Jannik Sinner. A seguire sempre sul Centrale esordio anche per la regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka, opposta anche lei ad una giocatrice serba, Teodora Kostovic, proveniente dalle qualificazioni. Quindi Novak Djokovic, n.7 del seeding, trionfatore in sette edizioni dello Slam british: il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Yibin Wu. E potrebbe essere proprio lui l’avversario di Sinner in un’eventuale semifinale.

Novak Djokovic si allena sui campi di Wimbledon (AP Photo/Kin Cheung)

Gli altri incontri principali di oggi

Sul Court 1 Daniil Medvedev, ottava testa di serie, contro il croato Marin Cilic, finalista nell’edizione del 2017 (secondo match), e Mirra Andreeva, quinta favorita del seeding, fresca di primo trionfo Slam al Roland Garros, che trova dall’altra parte della rete la polacca Magda Linette. Ultimo match sul Court 2 per la statunitense Coco Gauff, settima testa di serie, che inizia il suo torneo contro la tedesca Tamara Krpatsch.

In casa Italia esordio anche per Cocciaretto e Darderi. Nel secondo match (dalle ore 12 italiane) sul Court 10 Elisabetta Cocciaretto deve vedersela con la cinese Wang Xinyu, reduce dalla finale di Bad Homburg. Terzo match (dalle ore 12 italiane) sul Court 15 per Luciano Darderi, 14esima testa di serie, opposto allo statunitense Ethan Quinn, reduce dalla finale di Maiorca.

Sinner e Djokovic in campo, orari e dove vederli

Il match di esordio di Jannik Sinner è in programma, come da tradizione per il campione in carica, alle 14.30 sul Centre Court. Quello di Djokovic sarà invece l’ultimo match di giornata. Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono visibili in diretta via satellite su Sky Sport e in streaming, in abbonamento, su SkyGo e NOW Tv.