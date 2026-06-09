Sinner in ospedale al San Raffaele: secondo giorno di accertamenti. Poi esce evitando i cronisti

Jannik Sinner questa mattina è tornato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici che erano già programmati. Si tratta del secondo giorni di esami dopo quelli sostenuti ieri nella clinica meneghina. Il tennista azzurro, n°1 del mondo, di recente si è recato anche al J Medical di Torino. Visite rese necessarie, a scopo precauzionale, dopo il malore e l’improvviso calo fisico che il campione altoatesino ha avuto durante il secondo turno del Roland Garros 2026. L’altoatesino poi ha lasciato la struttura da una uscita laterale, dribblando i cronisti che lo aspettavano all’esterno.

Jannik Sinner esce dall’ospedale San Raffaele dopo controlli medici, Milano, 8 giugno 2026 (foto Stefano Porta/LaPresse)

Sinner e il malore al Roland Garros 2026

Il fuoriclasse di Sesto Pusteria ha avuto un crollo nel corso del match con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, a partire dal terzo set, il 28 maggio scorso. “Mi sentivo male, mi girava la testa e non avevo energie, non riuscivo a tirar fuori niente. Ho provato a servire per il match, ma non avevo molte energie, mi sono lasciato sfuggire il quarto set”, aveva raccontato Jannik in conferenza stampa dopo la sconfitta sul Philippe-Chatrier.

“Quando mi sono svegliato non mi sentivo molto bene, non ho dormito bene. Nei tornei del Grande Slam ci sono sempre giornate in cui non ti senti bene ed è quello che è successo a me. Ho toccato il fondo ed è finita lì. Faceva caldo, ma non così tanto. Le condizioni erano buone per giocare, oggi è andata così”, aveva spiegato. Si è quindi trattata di un’eliminazione clamorosa, avvenuta in rimonta, per 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, dopo tre ore e 31 minuti di gioco.