Sinner-Kecmanovic oggi a Wimbledon 2026: chi è l’avversario dell’azzurro al primo turno

Jannik Sinner scende in campo oggi, 29 giugno, a Wimbledon 2026: l’azzurro, campione in carica, fa il suo esordio contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 del ranking Atp e già sconfitto dall’altoatesino lo scorso anno sull’erba londinese, in quel caso però al terzo turno.

First task for defending champion Jannik Sinner 🏆 pic.twitter.com/POWkkhlVje — Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2026

Miomir Kecmanovic: chi è l’avversario di Sinner

Miomir Kecmanovic, serbo, compirà 27 anni il prossimo 31 agosto. Attualmente è il numero 50 del ranking Atp. Ha vinto due titoli Atp su cinque finali disputate in singolare, oltre ad alcuni altri titoli nei circuiti minori, e due trofei anche in doppio.

Il suo migliore ranking Atp è stato il 27esimo posto in singolare nel gennaio 2023. È stato il numero 1 della classifica mondiale tra gli juniores. Nel 2021 ha fatto il suo esordio nella squadra serba di Coppa Davis.

A febbraio è stato sconfitto in semifinale ad Acapulco da Flavio Cobolli, che ha poi vinto il torneo.

Questi i tornei vinti da Kecmanovic, entrambi Atp 250:

13 settembre 2020: Austrian Open (Kitbuehel, terra, contro Yannick Hanfmann 6-4, 6-4)

16 febbraio 2025: Delray Beach Open (Delray Beach, cemento, contro Alejandro Davidovich Fokina 3-6, 6-1, 7-5)

Il 2026 di Kecmanovic

Nel 2026 Kecmanovic sta avendo una stagione altalenante: sconfitto al primo turno nei primi 4 tornei Atp stagionali, al Dallas Open cede nei quarti di finale in tre set a Ben Shelton dopo la vittoria sul top 30 Tommy Paul. Sceso oltre l’80esima posizione, al secondo turno dell’Atp 500 di Acapulco sconfigge in tre set il numero 4 del mondo Zverev, raggiunge poi la semifinale, cede in tre set a Flavio Cobolli e rientra nella top 60. Perde contro Cobolli anche al secondo turno di Indian Wells e, dopo quattro eliminazioni al primo turno, esce al secondo anche al Masters romano. Rientra nella top 50 con il titolo conquistato al Challenger 175 della Copa Faulcombridge, nella cui finale supera in tre set Daniel Vallejo.