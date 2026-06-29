Francia, dopo il caldo i temporali: migliaia di case senza corrente

Dopo il caldo record i temporali. In Francia decine di migliaia case sono rimaste senza corrente elettrica. Lunedì mattina erano ancora senza elettricità circa 20 mila abitazioni nei dipartimenti del Nord e dell’Aisne. Dietro le interruzioni di energia ci sono i temporali violenti che si sono abbattuti nel nord del Paese a partire da sabato sera. Lo riporta Le Figaro, che cita Enedis, la società che gestisce circa il 95% della rete di distribuzione dell’energia elettrica francese.

“A seguito di un’ondata di calore estrema e diffusa, di intensità e durata senza precedenti, violenti temporali hanno colpito le regioni degli Hauts-de-France, del Centre-Val de Loire e della parte occidentale dell’Île-de-France sabato sera, con raffiche di vento superiori a 100 km/h “, ha dichiarato Enedis. “Alle 9 di lunedì mattina, 20.000 utenze erano ancora senza corrente, principalmente nei dipartimenti del Nord (12.000) e dell’Aisne (6.000)”, ha aggiunto il gestore.

I temporali in Francia: cosa c’entra l’ondata di caldo

Dopo il caldo record, sulla Francia si sono abbattuti i temporali. Lo scorso fine settimana, sabato 27 e domenica 28 giugno, il maltempo ha investito tutto il Paese, con grandinate e forte raffiche di vento che in alcune regioni hanno superato i 100 km/h. Le zone più colpite sono quelle del nord: Hauts-de-France, la valle della Loira e la parte occidentale dell’Île-de-France.

Activité électrique impressionnante à l'arrière des orages, observée depuis Roanne, dans la Loire. pic.twitter.com/O7O048pN0s — Mathieu Brochier (@MathieuBrochier) June 28, 2026

Secondo quanto riporta l’emittente Bfmtv, sono caduti chicchi di grandine grandi quanto palline da tennis e due persone sono rimaste folgorate da un fulmine che ha colpito una linea elettrica.

Questi temporali sono causati direttamente dalle temperature eccessive: l’ondata di calore provoca correnti di aria calda e umida verso l’alto che, arrivando a migliaia di metri dal suolo (dove le temperature sono sotto lo zero), si solidifica e sviluppa temporali e grandinate. L’ondata di calore sta investendo l’Europa da oltre 10 giorni. In Francia, l’impatto è stato particolarmente devastante: è stato registrato il giorno più caldo di sempre, Parigi è rimasta paralizzata e sono morte 55 persone per cause legate alle temperature eccessive. Eventi meteorologici tanto estremi e sempre più ravvicinati sono conseguenze del cambiamento climatico.