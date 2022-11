Decisiva la vittoria nel doppio di Fognini e Bolelli contro Paul e Sock

Anche senza i suoi due big Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l’Italia supera gli Stati Uniti per 2-1 e si qualifica per le semifinali della Coppa Davis al Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna. Decisivo il punto conquistato nel doppio dalla coppia azzurra composta dai veterani Simone Bolelli e Fabio Fognini, che hanno battuto quella yankee Tommy Paul/Jack Sock in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in 1 ora e 21 minuti di gioco. In precedenza nel primo singolare, quello tra i numeri due, con una prestazione fantastica Lorenzo Sonego (n.45 Atp) ha sconfitto 6-3, 7-6(7), in poco meno di due ore di partita, Frances Tiafoe (n.19 Atp). Nel match tra i numeri uno dei rispettivi team, invece, Lorenzo Musetti (n.23 Atp) ha ceduto 7-6(8), 6-3, in poco più di un’ora e mezza di gioco, a Taylor Fritz (n.9 Atp). In semifinale l’Italia affronterà la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Canada e Germania.

