Lo statunitense si è imposto per 7-6 6-3. Decisivo il doppio

Torna in parità sull’1-1 la sfida tra Stati Uniti, quarto di finale di Coppa Davis in corso a Malaga, in Spagna. Taylor Fritz, numer0 9 al mondo, ha infatti sconfitto in due set il nostro Lorenzo Musetti per 7-6 (8) 6-3. Nel primo incontro Lorenzo Sonego aveva portato in vantaggio la squadra azzurra battendo l’altro statunitense Tiafoe. Decisivo ora il doppio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata