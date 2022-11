L'azzurro regala il primo punto nel quarto di finale contro gli americani

Un grande Lorenzo Sonego regala all’Italia il primo punto nel quarto di finale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti. Il 27enne torinese, n.45 ATP, ha battuto in due set l’americano Frances Tiafoe, n.19 Atp), con il punteggio di 6-3, 7-6 (7) in 2 ore e 1 minuto di gioco. A seguire Lorenzo Musetti (n.23 ATP) deve vedersela con Taylor Fritz (n.9 ATP). In chiusura il doppio con la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini opposta a quella yankee Tommy Paul/Jack Sock.

