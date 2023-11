Per l'olandese 52^ vittoria in carriera. Leclerc fuori al giro di ricognizione

Max Verstappen ha conquistato il Gp del Brasile portando a 17 il numero di vittorie stagionali su 20 Gp disputati. Il campione del mondo della Red Bull ha preceduto la McLaren di Lando Norris e l’Aston Martin di Fernando Alonso. L’asturiano, al suo ottavo podio stagionale, è stato protagonista di una grande gara riuscendo a resistere nell’ultimo giro finale all’assalto di Sergio Perez, su Red Bull.

Sesto post per il ferrarista Carlos Sainz dietro a Lance Stroll. Settimo Gasly, a seguire Hamilton, Tsunoda e Ocon.

Verstappen sale a 52 vittorie in carriera, a una sola lunghezza dall’ex ferrarista Sebastian Vettel. Con 37 gare da leader del mondiale, l’olandese eguaglia il record di Michael Schumacher.

Finisce prima ancora di iniziare il Gp del Brasile di Charles Leclerc. Il ferrarista è andato a sbattere contro il muro nel giro di formazione. Problema di natura idraulica. “Non posso dire quello che è successo, le ruote si sono bloccate da sole per un problema all’idraulica. Oggi non potevo fare niente, sono tanto dispiaciuto. Il week end era tutto in ordine per fare una buona gara e invece torno a casa dopo tre curve. Così fa male”, ha detto il ferrarista a Sky Sport. “Quanto è dura vedersi sfumare tante occasioni? Quest’anno non è stato l’anno dove sono stato il più fortunato, un viaggio a Lourdes aiuterebbe. Io quello che posso fare è dare il meglio in macchina, possono contare su di me quando mi etto il casco, ora ne parlerò con il team. Dopo l’incidente ho pensato di ripartire visto che la gara è stata subito interrotta. Ma questo non è stato accettato e quindi eccomi qua”, ha concluso con amarezza.

