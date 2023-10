Terzo titolo consecutivo per l'olandese della Red Bull. Piastri vince la gara sprint del Qatar

Max Verstappen si laurea campione del mondo di Formula 1 con ben cinque gare di anticipo sulla fine del Mondiale. Per il pilota olandese della Red Bull è il terzo titolo iridato consecutivo vinto in carriera. A Verstappen è bastato il ritiro del compagno di squadra Sergio Perez, per un incidente con Esteban Ocon su Alpine, all’undicesimo giro nella gara sprint del Gran Premio del Qatar, sul circuito notturno di Lusail.

Piastri vince gara sprint

