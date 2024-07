Al terzo posto Max Verstappen su Red Bull. Quarta la Ferrari di Carlos Sainz, sesto Charles Leclerc

La doppietta ritrovata. La McLaren ha conquistato la prima fila del Gp di Ungheria 2024. Pole per Lando Norris. Il pilota britannico ha girato in 1’15″227. Al secondo posto, a completare una prima fila tutta McLaren che mancava dal 2008, Oscar Piastri staccato di 22 millesimi. Al terzo posto Max Verstappen su Red Bull che ha chiuso in 1’15″273. Quarta la Ferrari di Carlos Sainz, sesto Charles Leclerc. “Sono molto contento non è stata una qualifica semplice, siamo stati però sempre davanti”, ha detto Norris al termine delle qualifiche.

“E’ stata una bella doppietta. Abbiamo tanta fiducia, sapevamo di poter lottare per la pole. Stiamo migliorando ogni week-end”, ha aggiunto il britannico. Un po’ di rimorsi visto il distacco per Piastri che però ha preferito focalizzare l’attenzione sulla partenza di domani perché si sa il circuito ungherese è uno di quelli su cui è quasi impossibile sorpassare, dove la prima curva può essere fondamentale: “Credo che sia la prima doppietta per la McLaren dopo tanto tempo, è un risultato fantastico per il team”, ha detto Piastri che ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe andare in testa alla prima curva, ma saremo intelligenti perché l’obiettivo vincere il campionato costruttori”.

Rammarico anche per il leader del Mondiale Max Verstappen che ha chiuso terzo: “Per tutto il week-end siamo stati un pochino dietro, ho cercato di arrivare il più vicino possibile, spero domani la macchina vada bene. Sarà una giornata diversa”, ha detto l’olandese. Capitolo Ferrari: si difende Carlos Sainz che ha chiuso al quarto posto, Charles Leclerc, dopo l’errore del venerdì, partirà dalla sesta piazza: “Credo che sia stato l’errore di ieri a mettere Charles (Leclerc ndr) in posizione di inseguimento”, ha detto il team principal Ferrari, Fred Vasseur che sulla gara ha evidenziato: “La temperatura dovrebbe essere alta, con un degrado più alto dovrebbe esserci la possibilità di rimontare”.

Infine un passaggio sull’andamento generale della Ferrari: “Abbiamo sistemato gran parte del problema del saltellamento, dobbiamo spingere di più sullo sviluppo”. Le qualifiche del Gp di Ungheria sono state segnate da due bandiere rosse: la prima nel Q1 per un incidente del pilota Red Bull, Sergio Perez. La seconda nel Q3 a causa di un botto di Yuki Tsunoda della Racing Bulls.

