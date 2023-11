Sul secondo gradino del podio la Mclaren di Lando Norris. Ottavo Sainz

Max Verstappen continua a dominare la scena in F1. Il pilota olandese della Red Bull, che in questa stagione ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo, sul circuito di Interlagos ha vinto anche la sprint race del Gp del Brasile (la quarta di questa stagione su sei) aumentando il suo vantaggio in classifica generale al termine di una gara ricca di sorprassi. L’olandese ha preceduto la Mclaren di Lando Norris, partito in pole, terza l’altra Red Bull di Sergio Perez che conquista punti importanti per conservare il secondo posto nella classifica generale. Quinto posto per il ferrarista Charles Leclerc preceduto dalla Mercedes di George Russell. Ottavo posto invece per l’altra rossa di Carlos Sainz, preceduta dall’Alpha Tauri di Tsunoda e dalla Mercedes di Hamilton. L’ex campione del mondo cede punti importanti nella lotta contro Perez per la seconda piazza nella classifica piloti.

