Seguono le Aston Martin di Stroll e Alonso. Ottavo Sainz

Max Verstappen ha ottenuto la pole del Gran Premio del Brasile di Formula 1. Sul circuito di Interlagos l’olandese della Red Bull ha chiuso con il miglior tempo la Q3, accorciata a causa del maltempo, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila le Aston Martin di Stroll e Alonso. Ottavo Carlos Sainz al volante dell’altra Rossa.

I tempi

La sessione è stata dichiarata chiusa dai commissari a 4 minuti dalla fine. A quel punto in testa c’era Verstappen che ha fermato il cronometro su 1:10.727 conquistando l’undicesima pole stagionale, la 31a in carriera. Secondo Leclerc in 1:11.021. Ottima prestazione di Stroll, terzo in griglia con il tempo di 1:11.344, davanti al compagno di scuderia Alonso. Quinta e sesta piazza per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Completano la top ten Lando Norris (McLaren), il già citato Sainz su Ferrari, Sergio Perez (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren).

