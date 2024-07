Il comunicato del Cavallino: L'ingegnere, in rosso da due decenni, ha presentato le sue dimissioni

La Ferrari ha reso noto che “Enrico Cardile lascia l’azienda e con essa la posizione di direttore tecnico Area Chassis“. “L’ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l’Area Chassis viene affidata ad interim al Team Principal, Frederic Vasseur. A Enrico Cardile il ringraziamento da parte di tutta la Scuderia Ferrari HP per i tanti anni di costante impegno”, si legge in un comunicato.

