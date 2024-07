Terzo posto per Hamilton, quarto Leclerc

Oscar Piastri su McLaren ha vinto il Gp d’Ungheria 2024, tredicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Secondo, a completare la doppietta del team inglese, Lando Norris. Per Piastri è la prima vittoria in carriera. Terzo posto per Lewis Hamilton su Mercedes, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Quinto posto per il campione del mondo Max Verstappen autore di una gara nervosa. Il pilota olandese è andato largo alla prima curva ed è arrivato a contatto con Lewis Hamilton nel tentativo di attaccare il terzo posto. Sesta l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

