Al voto anche per la Regione Piemonte. Occhi puntati su Bari, Firenze, Cagliari, Perugia, Potenza e Campobasso

Ultimato lo spoglio relativo al rinnovo del Parlamento Europeo, alle 14 è iniziato quello per la tornata di Amministrative. Sono 3.715 i Comuni al voto, su 7.896 in totale in Italia e rappresentano il 47% del totale, tra quelli a statuto ordinario (3.528 di cui 210 superiori ai 15mila abitanti, 3.318 pari o inferiori a 15mila abitanti) e statuto speciale (187 di cui 18 superiori ai 15mila abitanti, 169 pari o inferiori a 15mila abitanti).

Sei i capoluoghi di regione alle urne: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza. A questi si aggiungono numerosi capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cremona, Ferrara, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Alle urne nel weekend, in Piemonte, si è votato anche per le elezioni regionali, con i cittadini chiamati a rinnovare il Consiglio Regionale e eleggere il Presidente di Regione.

Sotto la Mole la rielezione di Alberto Cirio con la coalizione del centrodestra sembra ormai cosa fatta, così come a Pescara con la quasi certa rielezione del sindaco uscente Carlo Masci. Il ballottaggio si profila a Firenze con la candidata del centrosinistra Sara Funaro in vantaggio sullo sfidante del centrodestra Erik Schmidt, così come a Bari dove Vito Leccese, del centrosinistra, è in vantaggio sul candidato del centrodestra Fabio Romito.

Potrebbe essere eletta al primo turno Elena Carnevali, centrosinistra, a Bergamo, così come è quasi certa la rielezione di Massimo Zedda a Cagliari. A Perugia la candidata del campo largo Vittoria Ferdinandi potrebbe farcerla anche al primo turno (attestata tra il 49 e il 53 per cento), mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia raccoglierebbe tra il 44 e il 48 per cento. Stesso scenario a parti politiche invertite a Campobasso con Aldo De Benedittis dato tra il 49 e il 53% contro la sfidante Marialuisa Forte tra il 31 e il 35%. IN AGGIORNAMENTO

Piemonte, Alberto Cirio sopra il 53%

In avvio di scrutinio, in Piemonte Alberto Cirio raccoglie già oltre il 53%. Quando sono state scrutinate appena 55 sezioni su 4.795, al presidente uscente della Regione sono andati 5.833 voti, pari al 53,62%. Raccoglie invece il 35,93% la candidata del centrosinistra, Gianna Pentenero, con 3.908. Molto più staccato risulta la candidata del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato, con l’8,08% (879 voti).

Firenze, prima proiezione Opinio Rai: Funaro a 41,6%, Schimdt al 32,5%

La candidata del centrosinistra a Firenze, Sara Funaro, è al 41,6% nella prima proiezione di Consorzio Opinio Italia per Rai; segue il candidato del centrodestra Eike Schmidt al 32,5%. Stefania Saccardi di Italia Viva è al 6,1% mentre la candidata civica Cecilia del Re è al 6%. I dati sono relativi alla copertura del 6% del campione alle 14.54.

Bari, prima proiezione Opinio Rai: Leccese al 46%, Romito al 32,4

Il candidato del centrosinistra a Bari Vito Leccese si attesta al 46% nella prima proiezione di Consorzio Opinio Italia per Rai: segue lo sfidante del centrodestra, Fabio Romito, al 32,4%. Michele Laforgia, candidato civico, è al 20,7%, Nicola Sciacovelli è allo 0.6%. I dati sono relativi alla copertura del 7% del campione alle 14.54. Pescara, I proiezione Opinio Rai: Masci al 51,2% Il sindaco uscente di Pescara Carlo Masci del centrodestra va verso la rielezione al primo turno con il 51,2% nella prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai. Segue Carlo Costantini del centrosinistra al 33,1%. Domenico Pettinari, candidato civico, è al 13,9% e Gianluca Fusilli, candidato degli Stati Uniti d’Europa, è all’1,8%. I dati sono relativi alla copertura dell’8% del campione alle 14.54.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata