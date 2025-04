I due leader a Roma per i funerali del Pontefice

In occasione dei funerali di Papa Francesco, Giorgia Meloni riceve il premier ungherese Viktor Orban e il primo ministro britannico Keir Starmer a Palazzo Chigi. I due leader sono da poco giunti a Roma per prendere parte, domani, alle esequie del Pontefice, e si sono recati in ‘visita di cortesia’ da Meloni. Il primo a essere ricevuto è stato Orban, che ha salutato Meloni baciandole la mano. Abbraccio e bacio sulle guance, invece, con il leader britannico. Con Orban, viene spiegato, si è discusso “della cooperazione italo-ungherese, delle principali questioni dell’Ue e degli sforzi congiunti per promuovere la pace”.

