Il Carroccio nella cittadina simbolo delle valli bergamasche che ospita il tradizionale raduno nel famoso pratone

Pontida cambia colore politico. La Lega perde nella cittadina simbolo delle valli bergamasche che ospita il tradizionale raduno nel famoso pratone. Il sindaco uscente e candidato del partito di via Bellerio, Pierguido Vanalli, si è fermato al 32,30% ed è stato battuto da Davide Cantù, in corsa per la lista civica ‘Viviamo insieme Pontida’, che ha ottenuto il 52,71% dei voti. Al terzo posto alle elezioni comunali Francesca Losi, candidata di Partito Popolare del Nord-Grande Nord, che si ferma al 15%.

